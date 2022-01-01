РИАМО - 1 янв. Следователи организовали проверку по факту того, что 15-летний подросток в Химках пострадал в результате взрыва в его руках петарды, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, из-за взрыва у подростка травмированы пальцы, лицо было повреждено осколками. Ребенка госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.

Следствие установит, где подросток купил петарду, оценит ее качество и сертификацию.

Ранее проверку по данному факту начала прокуратура Московской области.