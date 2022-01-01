РИАМО - 1 янв. В Подмосковье вышел новый праздничный выпуск журнала #конкуренTeam, посвященный новому будущему – «цифровой эре». Главной темой издания стали инновации в сферах экономики, строительства и бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

На страницах журнала читатели смогут узнать, какие госуслуги будут предоставлены в новом удобном цифровом формате, что такое «цифровой след» и как он улучшает различные сферы жизни.

Еще там есть материал о новом Национальном плане развития конкуренции и о том, как проходит цифровая трансформация в Московской области.

В номере можно узнать, в чем состоит главная задача первого в стране проектного офиса, как с помощью передовых цифровых кейсов в сфере экономики застройщики могут в один клик получить целый комплекс услуг.

На страницах восьмого праздничного выпуска собраны все лучшие материалы, которые помогут лучше понять, как в Подмосковье применяются инновации в сфере закупок, и не только. Именно это лежит в основе успешной реализации поставленных перед регионом задач.