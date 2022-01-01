РИАМО - 1 янв. Умерла режиссер Галина Воропай, она трудилась над отечественными мультсериалами «Лунтик» и «Смешарики», сообщает Газета.ru.

«В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна! Приносим соболезнования ее родным и близким!» — говорится в сообщении кафедры режиссуры мультимедиа и анимации Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения в соцсети «ВКонтакте».

Причина смерти режиссера не уточняется.

Воропай до 2003 года работала педагогом. В 2002 году она окончила курсы художника-аниматора на студии «Мельница», училась под руководством Константина Бронзита. Затем устроилась в студию работать.

Воропай была режиссером известных мультсериалов «Смешарики», «Лунтик, «Барбоскины», «Тима и Тома».