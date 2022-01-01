РИАМО - 1 янв. В новогоднюю ночь в руках у 15-летнего подростка взорвалась петарда, ЧП случилось в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В результате данного происшествия пострадавшего госпитализировали.

По данному факту начата проверка. Ее проведет Химкинская городская прокуратура. В ходе проверки специалисты установят причины и обстоятельства инцидента, а еще дадут оценку исполнению требований федерального законодательства.

По результатам проведенной поверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, если на то будут основания.