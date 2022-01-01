РИАМО - 1 янв. В новогоднюю ночь неизвестные стали запускать пиротехнику во дворе дома в Одинцове, залпы фейерверка полетели в окна жителям. Соответствующее видео размещено в группе «Типичное Одинцово» в соцсети «ВКонтакте».

На видео можно увидеть, как залпы салюта летят прямо в окна многоквартирного дома.

В Московской области были подготовлены 323 площадки для запуска фейерверков на новогодних праздниках. Там можно запускать пиротехнику безопасно.

Жителей региона ранее предупредили, что при запуске пиротехники нужно быть особенно внимательными и строго следовать инструкции к фейерверкам.