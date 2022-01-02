РИАМО - 2 янв. В мире 2 января отмечается День научной фантастики, День интроверта, а православные чтят святого Иоанна Кронштадтского.

День научной фантастики

2 января День научной фантастики отмечают все любители этого направления в литературе, кино и других видах искусства.

Эта дата была выбрана неслучайно: 2 января отмечал день рождения один из самых выдающихся писателей-фантастов Айзек Азимов. Праздник появился благодаря общему вкладу в литературу таких авторов, как Жюль Верн, Герберт Уэллс, Станислав Лем, Рэй Брэдбери, Иван Ефремов, Кир Булычев, братья Стругацкие, Филип Дик и других.

Критики и писатели признают идеи, заложенные фантастами в своих произведениях, практически пророческими видениями. Выход за рамки неизвестного, который совершают эти авторы, привлекает умы миллионов людей по всему миру.

День интроверта

Хотя День интроверта и не имеет официального статуса, 2 января его отмечают многие люди. Этот праздник призван обратить внимание на вклад интровертов в развитие человечества.

Ответственен за категоризацию личностей на интровертов и экстравертов психолог Карл Густав Юнг. Сам исследователь обращал внимание, что в «чистом виде» интроверты и экстраверты практически не встречаются, а всем людям свойственны черты обеих категорий личности в разной степени.

Среди людей интровертного типа личности много выдающихся людей. Например, актеры Харрисон Форд и Киану Ривз, ученые Альберт Эйнштейн и Исаак Ньютон, философ Артур Шопенгауэр и музыкант Фредерик Шопен.

День памяти Иоанна Кронштадтского

Святого праведного Иоанна Кронштадтского почитают 2 января. Известно, что он родился в 1829 году в семье бедного причетника Илии Михайловича Сергиева в Архангельской губернии. В детстве он часто болел и, видя свою мать, молящуюся о его выздоровлении, сам проникся верой.

Став старше, он стал священником в Андреевском соборе в Кронштадте. Он охотно помогал нуждающимся, покупал им продукты и лекарства, звал доктора и делился с бедняками вещами и деньгами.

Позднее он призвал жителей города оказать помощь бесприютным жителям, и те откликнулись на его просьбу. Благодаря Иоанну в городе появились Дом трудолюбия с мастерскими, школой, детским садом, приютом, столовой, библиотекой, бесплатной лечебницей, ночлежным и странноприимным домом.

Его не стало 20 декабря 1908 года (2 января 1909 года). Иоанна похоронили в основанном им же Иоанновском женском монастыре в Петербурге. В 1990 году церковь его канонизировала.