РИАМО - 1 янв. Жилой дом загорелся в деревне Агнищево в городском округе Лотошино, в результате пожара пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Информация о ЧП поступила пожарным в 09:29 в субботу. Последствия возгорания ликвидировали в 13:56.

В тушении огня принимали участие 11 человек и 3 единицы техники.

За прошедшие сутки в Московской области произошло 52 пожара. Их ликвидировали 455 человек и 130 единиц техники.