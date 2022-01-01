РИАМО - 1 янв. Специальный эпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя. Возвращение в Хогвартс» вышел в российском сервисе «Амедиатека», сообщает Газета.ru.

Актеры фильмов о волшебнике вернулись на съемочную площадку и вспомнили, как проходила работа над первым эпизодом — «Гарри Поттер и философский камень». Фильм вышел в прокат 2001 году.

Актриса Эмма Уотсон, которая сыграла Гермиону Грейнджер, рассказала, что была влюблена в коллегу по площадке Тома Фелтона (Драко Малфой).

Еще любителям киносаги обещали показать в спецэпизоде кадры, которые не вошли в прокатную версию первой части.

В фильме участвовали Дэниэл Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), Руперт Гринт (Рон Уизли), Робби Колтрейн (Рубеус Хагрид), Том Фелтон (Драко Малфой), Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) и другие актеры.