РИАМО - 1 янв. На 11 км автодороги Кривандино - Рошаль в городском округе Шатура столкнулись 2 легковые машины, в ДТП пострадали 5 человек, из них 2 детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Водитель автомобиля Mazda при движении со стороны Шатуры в направлении Рошаля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Honda.

Авария случилась в 13:45 в субботу. 4 пострадавших, в том числе детей, госпитализировали. Одному человеку было назначено амбулаторное лечение.