РИАМО - 1 янв. Жителей и гостей городского округа Люберцы приглашают на фестиваль народного катания «Ты приглашен», который проходит на стадионах со 2 января, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Со 2 января на стадионах городского округа Люберцы возобновляется фестиваль народного катания «Ты приглашен». Для участия в фестивале нужно опубликовать видео или фото с одного из люберецких катков в социальных сетях Instagram или «ВКонтакте» с хэштегами #ЗимавПодмосковье, #ДирекцияЛюберцы и @welcomemosreg. Фотографии должны быть сделаны на фоне баннеров «Зима в Подмосковье». Самые активные получат подарки», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что 1 января до 21:30 на катке в парке «Наташинские пруды» ждут любителей коньков.

«2 января в 11:45 на катке в парке «Наташинские пруды» пройдут показательные выступления отделения фигурного катания на коньках МУ «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» городского округа Люберцы», уточнил Ружицкий.