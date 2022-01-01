РИАМО - 1 янв. Топ продуктов, которые чаще всего покупали россияне в ушедшем году, возглавили хлеб и картофель, сообщает Nation News.

По статистике жители РФ каждый год в среднем съедают порядка 56 кг картофеля на человека. Хлеб в стране покупают каждый день, считая его дополнением ко всем основным блюдам.

Второе место в рейтинге занимают крупы. Среди них наибольшей популярностью пользуется гречка, затем идут рис и овес. При выборе круп жители РФ чаще всего обращают внимание на цену продукта и его внешний вид.

После круп в рейтинге предпочтений россиян идут помидоры и огурцы, а потом курица. Из овощей покупатели делают салат, а популярность курицы обусловлена ее универсальностью — из этого мяса можно приготовить много первых и вторых блюд, салатов.

Замыкают топ чипсы. Этот снек россияне очень любят. Чипсы стали самым популярным перекусом в стране. За 4 года их продажи в РФ увеличились на 17,8%.