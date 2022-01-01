РИАМО - 1 янв. С субботы в Московской области льготы и скидки действуют и в коммерческом общественном транспорте. Во всех автобусах со скидками и льготами будут размещены соответствующие стикеры и аудиоинформирование, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева с 1 января во всех автобусах и на всех коммерческих маршрутах областных перевозчиков будут предоставлять льготный проезд и скидки по транспортным картам «Стрелка», - отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Она напомнила, что пилотный проект, который стартовал в августе этого года на более 140 коммерческих маршрутах в 5 городских округах по предоставлению льгот и скидок, распространили на все Подмосковье.

«Жители региона ежедневно смогут экономить на проезде или ездить по льготам вне зависимости от того социальный это маршрут или коммерческий», - добавила Кротова.

Льготный проезд распространяется на определенные категории граждан Московской области. Так, бесплатный проезд предоставляется пенсионерам, ветеранам, инвалидам, людям с ограниченными возможностями и отдельным категория детей.

По карте «Стрелка учащегося» для дошкольников после 7 лет, школьников, студентов: скидка 50% с 1 по 35 поездки, скидки 99% с 36 поездки. По обычной «Стрелке» скидка составит 7% за каждые 10 поездок и 35% - за 50 и более поездок.

Перед запуском проекта по предоставлению льгот и скидок во всех транспортных средствах проверили оборудование, чтобы не было проблем с приемом транспортных и социальных карт. С водителями провели инструктажи.

В случае сбоя оборудования или отказа водителей принимать социальные и транспортные карты, на которых есть денежные средства, проезд для пассажира бесплатный.