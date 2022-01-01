РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 янв. Представители спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали пять медалей на соревнованиях по лыжным гонкам в Одинцове, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Манжосовская лыжная гонка — 2021» проходила 31 декабря на базе парка культуры и отдыха им. Ларисы Лазутиной. В соревнованиях участвовали более 700 спортсменов из городов Московской области и Москвы.

По итогам гонки серебряные медали в своих возрастных группах завоевали Анна Ветошкина, Степан Фирсов и Тамара Фирсова. «Бронза» у Полины Фирсовой и Алексея Илюхина.

В гонке в Одинцове участвовали совсем юные и опытные лыжники. Традиционно самым массовым заездом стал масс-старт на 18 км.