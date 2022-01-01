РИАМО - 1 янв. Лыжница Наталья Непряева стала первой в классическом спринте на турнире «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия), сообщает Газета.ru.

На финише россиянка смогла обойти шведскую спортсменку Юханну Хагстрем. Благодаря данной победе Непряева стала лидером соревнований в общем зачете.

Еще одна российская лыжница Татьяна Сорина финишировала в спринте последней.

31 декабря лыжник Александр Большунов стал вторым в масс‑старте на втором этапе «Тур де Ски». Его обогнал норвежец Йоханнес Клебо.