РИАМО - 1 янв. Лыжница Наталья Непряева стала первой в классическом спринте на турнире «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия), сообщает Газета.ru.
На финише россиянка смогла обойти шведскую спортсменку Юханну Хагстрем. Благодаря данной победе Непряева стала лидером соревнований в общем зачете.
Еще одна российская лыжница Татьяна Сорина финишировала в спринте последней.
31 декабря лыжник Александр Большунов стал вторым в масс‑старте на втором этапе «Тур де Ски». Его обогнал норвежец Йоханнес Клебо.
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