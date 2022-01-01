РИАМО - 1 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников городских служб и предприятий, которые были на рабочих местах в новогоднюю ночь.

«Работникам транспорта – (спасибо - ред.) за то, что помогли москвичам комфортно добраться домой. Медикам, спасателям, коммунальщикам, сотрудникам полиции - за то, что оберегали наш покой и здоровье», - написал мэр в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что часть людей встретили на работе и Новый год, и свой день рождения. Среди них: сотрудница скорой помощи Елена Павлова, диспетчер «Московских кабельных сетей» Дмитрий Бурдинов, машинист столичной подземки Тимур Акбашев.

«Поздравляю, друзья, счастья вам и успехов», - заключил Собянин.