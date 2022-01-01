РИАМО - 1 янв. В столице в уборке снега задействовали свыше 70 тыс. человек и около 11 тыс. единиц техники, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Круглосуточно работают 56 стационарных снегосплавных пунктов.

Все городские службы круглосуточно дежурят на праздниках, чтобы обеспечить безаварийную работу городского хозяйства. 1,5 тыс. аварийных бригад готовы реагировать на возможные нештатные ситуации.

Сформированы запасы резервного топлива и аварийных источников электроснабжения.

В новогоднюю ночь все системы жизнеобеспечения столицы работали в штатном режиме. Городская инфраструктура функционировала бесперебойно.

Кроме того, в усиленном режиме работают пожарные и спасатели.