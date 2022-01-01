РИАМО - 1 янв. В 2022 году курс рубля может остаться стабильным и сохраняться на уровне 72-74 рубля за доллар, сообщил экономист Никита Масленников.

Он отметил, что курс будет стабильным, если в мировой экономике не произойдет критических ситуаций, сообщает Nation News.

«Если не случится каких-то ЧП или критических ситуаций, рубль будет находиться в том же коридоре, в котором он находится сейчас — 72-74. Также многое зависит от того, как Федеральная резервная система будет менять процентную ставку», — сказал Масленников.

По его мнению, Федеральная резервная система может поменять ставку в начале II квартала. Если это произойдет плавно, что курс составит около 74 рублей за доллар. Если изменение будет резким, то курс упадет.

На курс рубля будет влиять стоимость нефти. Если среднее значение сохранится на уровне 75 долларов за баррель, курс может сохраниться на уровне 72-71 рубль за доллар.