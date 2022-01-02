РИАМО – 2 янв. В Московском регионе изменились тарифы на проезд в электричках. Так, цена разового билета в пределах Москвы составляет 42 рубля (было 40 рублей), цена билета на маршрутах из столицы в область и по территории Подмосковья составляет 27 рублей за зону (было 26 рублей), сообщает пресс-служба ЦППК.

Стоимость проезда по МЦД по зоне «Центральная» составляет 46 рублей по «Кошельку» карты «Тройка», 51 рубль – при оплате банковской картой. При поездках из зоны «Центральная» в зону «Пригородная» и наоборот стоимость составит 56 рублей по «Кошельку», 61 рубль – при оплате банковской картой.

При поездках из зоны «Пригород» в ту же зону, например, при проезде через «Центральную» зону, по «Кошельку» билет будет стоить 56 рублей, по банковской карте – 61 рубль.

Кроме того, выросла цена проезда в скорых электричках повышенной комфортности, но цена абонементов на дальние маршруты электричек повышенной комфортности уменьшилась из-за введения предельной стоимости абонементных билетов. Так, предельная цена была установлена для абонементов «Ежедневно» на 1, 3 и 12 месяцев, абонементов «Рабочего дня» на 1 и 3 месяца.