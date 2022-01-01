РИАМО - 1 янв. В новогоднюю ночь в столице дежурили специалисты «Мосгаза», их смена прошла в штатном режиме без замечаний, сообщает пресс-служба компании.

«Однако стоит отметить, что количество заявок было несколько выше, чем обычно. Это связано с тем, что многие предпочитают встречать Новый год дома в кругу семьи, поэтому жители города активно используют газовые приборы. Мы заступаем в смену как раз для того, чтобы у людей новый год прошел так, как они планировали», – отметила начальник смены ЦДУ АО «Мосгаз» Ольга Ганская.

В новогодние каникулы газовую безопасность москвичей поддерживают 27 аварийных бригад и 64 единицы техники. Также организовано круглосуточное дежурство специалистов.

У специалистов московского газового хозяйства, которые дежурят в новогодние праздники, налажено оперативное взаимодействие со смежными организациями мегаполиса.

«За 7 лет работы в «Мосгазе» я выходил на дежурство в Новый год 5 раз. Для меня это двойной праздник – 1 января мой день рождения. И за эти годы у меня не было мыслей отпроситься или поменяться сменами с коллегами, ведь это не просто работа, это колоссальная ответственность и профессиональный долг. Родные также относятся к этому с пониманием», - сказал слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда управления аварийно-восстановительных работ по газоснабжению Алексей Коньков.

Москвичам напомнили, что при появлении запаха газа нужно срочно позвонить по телефону «104» или «112», добавочный 4, а также по номеру единого кол-центра: 8-800-700-71-04.