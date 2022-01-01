РИАМО - 1 янв. В случае похмелья ввести организм в рабочий режим человеку может помочь легкая еда, сообщил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«Надо «включить» печень, желудок и кишечник. Самое простое, с помощью чего это можно сделать, – куриный бульон. Также подойдет суп, например, борщ. Система пищеварения работает только тогда, когда в ней есть еда. Если она отравлена алкоголем и в ней нет еды, то ей плохо», - рассказал доктор в эфире радио Sputnik.

По его словам, если у человека нет сил есть даже бульон, то следует просто полежать, чтобы помочь почкам постепенно очистить организм от вредных веществ.

«Когда мы находимся в горизонтальном положении, почки работают наиболее эффективно, потому что они очень хорошо снабжаются кровью», - пояснил терапевт.

При этом он добавил, что лучше всего проявлять умеренность и не доводить дело до отравления спиртным в праздники.