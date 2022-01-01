РИАМО - 1 янв. В случае алкогольного отравления ни в коем случае нельзя еще пить алкоголь, рекомендуется выпить кефир, несладкий чай, сообщает РИА Новости.

«Если же все же новогодняя ночь прошла слишком активно, то лучше ничего не делать до середины следующего дня. Можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол. Также можно принять аптечные препараты янтарной кислоты», — сказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Он напомнил, что не стоит после алкогольного отравления заниматься спортом, ходить в баню. Кроме того, нельзя употреблять еще спиртное после отравления.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила РИАМО, что справиться с обезвоживанием из-за алкоголя организму помогут вода с лимоном, кисломолочные продукты и отвар шиповника.