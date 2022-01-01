РИАМО - 1 янв. Собака застряла мордой в прутьях калитки на собачей площадке около дома 20, корпуса 2, по Новочеркасскому бульвару в столице, ей помогли спасатели, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Утром пес по кличке Рой испугался взорванной рядом с ним петарды. Он побежал на собачью площадку, но угодил мордой в закрытую калитку. Сначала хозяева пытались помочь собаке сами, но потом вызвали помощь.

Спасатели-добровольцы из «СпасРезерва» перекусили арматуру на калитке с помощью гидравлического инструмента. Собака при спасении сопротивления не оказала.

После освобождения из плена волонтеры проводили собаку и ее хозяйку до дома, чтобы больше не случилось никаких ЧП, так как испуганный пес очень сильно тянул поводок.