РИАМО - 1 янв. Российских хоккеистов из молодежной сборной страны сняли с самолета за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Они не смогли вылететь из Калгари во Франкфурт-на-Майне, сообщает Газета.ru.

Спортсмены отказывались надеть маски, а еще часть хоккеистов была пьяна и курила. Также в самолет не пустили чешскую сборную.

Багаж спортсменов выгрузили из самолета. На данном лайнере из Канады в Европу вылетела команда Финляндии.

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Калгари отменили из-за вспышек Covid-19 в нескольких сборных. Из-за этого спортсмены возвращались домой раньше запланированного.

Коронавирус выявили и в российской сборной. Положительный результат теста показал инфекцию у Матвея Мичкова и Данилы Юрова. Из-за этого отечественной сборной засчитали техническое поражение в игре группового этапа МЧМ-2022 против Словакии.

В групповом этапе турнира сборной РФ оставалось провести 1 матч. Игра должна была пройти с командой США 1 января. Также отменили еще несколько матчей, а затем было решено отменить МЧМ.