РИАМО - 1 янв. В первую ночь 2022 года в Москве родились 45 детей, из них 24 девочки и 21 мальчик, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Первый ребенок в 2022 году в городе появился на свет в перинатальном центре при больнице им. Юдина. Один ребенок родился за несколько секунд до боя курантов в перинатальном центре ГКБ №24.

«В новогодние дни, как и в любой другой день года, в московских роддомах и перинатальных центрах оказывают всю необходимую помощь роженицам и их новорожденным детям. В том числе и в тех случаях, когда будущая мама столкнулась с коронавирусной инфекцией», — сказал главный акушер-гинеколог Москвы, заведующий перинатальным центром Городской клинической больницы №24 Антон Оленев.

После рождения малыша родителям вручают набор «Наше сокровище». В него входят 44 предмета: подгузники, пеленки, шапочки, комбинезоны и т. д. Вместо набора можно получить выплату в 20 тыс. рублей. Жители столицы могут подать заявление на официальном сайте мэра Москвы, а жители других городов – обратиться в центр госуслуг.

Свидетельство о рождении также можно получить в роддоме, но для этого у ребенка уже должно быть имя.

В системе столичного здравоохранения работает 21 акушерский стационар, включая 5 перинатальных центров.