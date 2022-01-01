РИАМО - 1 янв. В праздновании новогодней ночи в России приняли участие свыше 1,9 млн человек. Праздничные мероприятия были проведены с учетом эпидемиологической обстановки в регионах, сообщается на сайте «МВД медиа».

«К обеспечению общественного порядка были привлечены 40,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что нарушений правопорядка допущено не было. Полицейские продолжают дежурить в местах проведениях праздничных мероприятий.

Ранее РЕН ТВ сообщало, что в новогоднюю ночь у закрытой для посещения Красной площади в столице собрались толпы людей, которые хотели посмотреть салют. Ситуацию контролировали полицейские.