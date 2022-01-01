РИАМО - 1 янв. Опубликовано видео массовой драки в новой Москве в новогоднюю ночь. Ролик разместил Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как одна группа людей нападает на другую на парковке, после чего один из участников конфликта остается лежать на земле.

Чуть позже к упавшему подошли люди, которые оказали ему помощь и унесли с места происшествия.

Драка закончилась поножовщиной. В результате в больницу были доставлены 3 мужчин с колото-резаными ранениями.