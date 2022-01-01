РИАМО - 1 янв. С 1 января оба родителя в многодетных семьях в столице могут бесплатно ездить на всех видах общественного транспорта. До этого пользоваться таким правом мог только один из родителей, сообщает «Вечерняя Москва».

Столичный парламент ранее принял соответствующий закон, согласно которому второму родителю предоставляется право бесплатного проезда в городском транспорте.

Депутат столичного парламента Елена Николаева подчеркивала, что в многодетных семьях обоим родителям часто нужно одновременно везти детей в школу, на секцию и т. д. Введение бесплатного проезда для родителей в многодетных семьях позволит поддержать такие семьи.

Кроме того, по закону, бесплатно ездить в городском транспорте могут все дети из многодетных семей до 18 лет. До этого такое право было у детей до 16 лет и у тех детей из многодетных семей старше 16 лет, кто учится в общеобразовательных организациях.