РИАМО - 1 янв. В новогоднюю ночь у Красной площади в столице собрались толпы людей, которые хотели посмотреть салют. Вход на площадь был закрыт, сообщает РЕН ТВ.

Вход на площадь закрыли 31 декабря из-за коронавирусных ограничений.

РЕН ТВ опубликовало видео, на котором видно большое количество людей, которые собрались у ограждений возле площади. Люди скандировали: «С Новым годом!». Собравшиеся смотрели салют и снимали его на телефоны.

Ситуацию с толпами у Красной площади контролировали полицейские.