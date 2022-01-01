РИАМО - 1 янв. В новогоднюю ночь у Красной площади в столице собрались толпы людей, которые хотели посмотреть салют. Вход на площадь был закрыт, сообщает РЕН ТВ.
Вход на площадь закрыли 31 декабря из-за коронавирусных ограничений.
РЕН ТВ опубликовало видео, на котором видно большое количество людей, которые собрались у ограждений возле площади. Люди скандировали: «С Новым годом!». Собравшиеся смотрели салют и снимали его на телефоны.
Ситуацию с толпами у Красной площади контролировали полицейские.
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