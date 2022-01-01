РИАМО - 1 янв. В аэропорту Шереметьево утром в первый день 2022 года образовались очереди из-за массовой отмены рейсов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Пассажиры пытались вылететь к своим родным или на отдых. Они пожаловались на большие очереди.

В основном были отменены внутренние рейсы «Аэрофлота» и «Победы», которые стояли в расписании на вторую половину дня 1 января.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в аэропорту Шереметьево отменено 63 рейса, 4 рейса задержаны. Ситуация с массовой отменой рейсов в аэропорту сохраняется второй день подряд. 31 декабря в Шереметьеве было отменено порядка 170 рейсов.