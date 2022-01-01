РИАМО - 1 янв. Пьяный мужчина ранил оппонента ножом в грудь на Щелковском шоссе в городе Щелкове, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Инцидент случился в 03:29 31 декабря. Пострадавшего 1978 года рождения доставили в больницу, у него диагностировали проникающее колото-резаное ранение груди.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в преступлении - мужчину 1992 года рождения.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «»Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».