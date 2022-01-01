РИАМО - 1 янв. В ближайшие годы в столице планируют построить еще около 50-60 станций подземки. В городе также формируют новый транспортный каркас с помощью хорд, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что 2021 год стал рекордным в области строительства. Была завершена проходка Большого кольца метро. Ветку планируют полностью открыть в 2023 году.

«В планах на ближайшие годы - еще порядка 50-60 новых станций метро, включая завершение строительства БКЛ и открытие трех новых линий. В 2023-2024 годах планируем запустить МЦД-3 и МЦД-4», — написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в 2021 году было построено 88 км дорог, открыли движение по участку Северо-Восточной хорды. Теперь планируют завершить возведение Северо-Восточной хорды, Юго-Восточной хорды и Южной рокады. Благодаря этому будет сформирован новый транспортный каркас города.

Что касается жилищного строительства, то в прошлом году в столице построили свыше 7,5 млн кв. м жилья, что стало рекордным объемом за всю историю Москвы. 1 млн кв. м жилья возвели по программе реновации.

Параллельно в городе возводят объекты социальной инфраструктуры. В 2021 году в строй ввели 85 новых объектов. Продолжается модернизация объектов здравоохранения.