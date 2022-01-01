РИАМО - 1 янв. Оливье и селедка под шубой – это скоропортящиеся салаты, если они уже заправлены майонезом, то их рекомендуется съесть в течение 12 часов. Лучшее место для хранения салатов и зелени – холодильник, сообщил шеф-повар, ведущий кулинарной рубрики «Завтрак с настроением» Антон Калер.

«Незаправленный салат хранится 18 часов. Потом в нем развиваются бактерии, и им можно отравиться. Поэтому, когда едим салаты чуть ли не 7 дней, я называю это новогодним чудом», – сказал Калер в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что правильная упаковка может продлить срок хранения новогодних салатов. Например, накрыв продукт пленкой или крышкой, вакуумировав его, соответственно, перекрыв доступ кислорода, можно увеличить срок хранения салатов до 2-3 дней.

Специалист подчеркнул, что при определении свежести продукта важно ориентироваться не на срок, а на вкус и запах.

«В холодильнике идеальная температура для нарезанных салатов, для листовых салатов, для зелени – 4-6 градусов тепла», – отметил шеф-повар.

Если после праздника в холодильнике нет места, то можно вынести салат на балкон. Для этого следует обмотать миску или кастрюлю с салатом пищевой пленкой, чтобы максимально перекрыть доступ кислорода. В таком случае при небольшом минусе продукт не замерзнет.

«При сильных морозах можно сделать самодельный термос: обмотать салат газетой и фольгой, а в конце опять пищевой пленкой, чтобы продукт дольше пролежал и не замерз», – пояснил специалист.

Он предупредил, что испорченный салат может вызвать отравление. Поэтому в случае изменения внешнего вида, запаха или вкуса салат лучше не есть.