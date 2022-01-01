РИАМО - 1 янв. После сильного снегопада, который прошел в столице в новогоднюю ночь, улицы, дворы, межквартальные проезды и парковки продолжают чистить от снега, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В мегаполисе за ночь выпало около 7% от месячной нормы осадков. Местами снежный покров вырос на 4 см. На ВДНХ высота снежного покрова в первый день 2022 года составляет 26 см. Это самый большой показатель с начала текущей зимы и на треть больше нормы.

По особым контролем при уборке снега – тротуары, пешеходные зоны, подходы к станциям метро, остановкам общественного транспорта, МЦК, социальным объектам.

В течение дня снег продолжится. В городе проводят механизированное подметание проезжей части и тротуаров, после этого их обрабатывают против гололеда.

Автомобилистов призвали быть внимательными и с пониманием отнестись к работе коммунальщиков.