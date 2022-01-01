РИАМО - 1 янв. Врачи Подмосковья с 00:01 до 08:00 первого дня нового года помогли родиться 43 детям, среди которых 21 девочка и 22 мальчика, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Первым в регионе в 2022 году родился мальчик в Коломенском перинатальном центре. Он появился на свет в 00:01 1 января. Вес новорожденного составил 3730 г, рост – 54 см. В этом перинатальном центре уже третий год подряд рождается первый ребенок в новогоднюю ночь в Подмосковье.

«Лучшее начало года - рождение новой жизни! А наши специалисты всегда готовы оказать высококвалифицированную помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным. В Подмосковье в любое время, независимо от праздников, вас ждут комфортные условия, забота и внимание профессионалов», - сказала зампред правительства региона - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Она также поздравила родителей с прибавлением и пожелала им и малышам крепкого здоровья.

«А тех, кто только готовится стать родителем, приглашаем в перинатальные центры региона», - добавила Стригункова.

В Московской области работает единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Там можно получить информацию о необходимых документах, которые нужны в роддоме, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге. А еще через call-центр можно записаться на прием к специалисту.

Телефон единого call-центра региона: 8 (800) 550-30-03. Он работает каждый день с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный.