РИАМО - 1 янв. Коммунальщики, энергетики и пожарно-спасательные службы обеспечили безопасность и бесперебойную работу инфраструктуры Москвы в новогоднюю ночь. Все системы жизнеобеспечения города работали штатно, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«Городские службы работают в усиленном режиме до 9 января включительно. Все системы жизнеобеспечения города в новогоднюю ночь работали в штатном режиме», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что не было допущено сбоев в водоснабжении, тепло-, энерго- и газоснабжении в мегаполисе.

Перед новогодней ночью было организовано круглосуточное дежурство ремонтного и оперативного персонала, ответственных лиц. 1,5 тыс. аварийных бригад были готовы оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.