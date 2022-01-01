РИАМО - 1 янв. В Токио японские ученые ведут работу над созданием вакцины от коронавируса, которая может дать человеку пожизненный иммунитет, сообщает Газета.ru.

За основу ученые из Токийского института медицинских наук взяли вакцину от оспы, которая была создана в XVIII веке. Их идея заключается в создании рекомбинантного вируса осповакцины, которая содержит спайковый белок вируса SARS-CoV-2.

«Препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех», — отметил руководитель группы ученых, профессор Митинори Кохара.

Кроме того, данный тип вакцины имеет небольшие побочные эффекты, а еще не нуждается в особых условиях транспортировки и хранения.

Первую и вторую фазы клинических испытаний нового препарата в Японии планируют провести в первой половине 2023 года.

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