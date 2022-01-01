РИАМО - 1 янв. От коронавируса в Московской области вылечились еще 1342 человека, с начала пандемии в регионе число выздоровевших после Covid-19 составило 539 910 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Подмосковье выявили 1271 случай заражения, умерли 46 Covid-пациентов. С начала пандемии в регионе выявили 642 715 случаев инфицирования, скончался 12 151 человек с диагностированным коронавирусом.

При появлении симптомов простуды жителям Московской области посоветовали оставаться дома и вызвать доктора. Также не стоит заниматься самолечением.

В медорганизациях Подмосковья наблюдаются и лечатся пациенты из столицы и других российских регионов, а еще из-за рубежа.