РИАМО - 1 янв. В течение 1 января воздух в столице может прогреться до плюс 1 градуса, однако в ближайшую ночь уже похолодает до минус 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В первый день нового года в Москве ожидаются снег и мокрый снег. Местами образуется гололед, ожидаются налипание снега на проводах и деревьях, гололедица.

По данным метеостанции ВДНХ в 11:00, температура воздуха составила минус 0,9 градуса. Максимальная температура для 1 января в Москве была зафиксирована в 1973 году и составила плюс 4,2 градуса.

В ночь на 2 января температура в столице опустится до минус 9 – минус 7 градусов. Ожидаются сильные порывы ветра до 15 м/с, гололедица и небольшой снег.