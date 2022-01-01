РИАМО - 1 янв. Пьяная ссора двух мужчин в Воскресенске закончилась поножовщиной, пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением груди, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Скорая помощь забрала раненого 1976 года рождения из квартиры дома по лице Некрасова в Воскресенске в 05:13 31 декабря.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в нападении. Им оказался мужчина 1979 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».