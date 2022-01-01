РИАМО - 1 янв. На ВДНХ высота снежного покрова в первый день 2022 года составляет 26 см. Это самый большой показатель с начала текущей зимы и на треть больше нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

На других метеостанциях столицы снега еще больше. Так, на Балчуге – 28 см, в Тушине – 32 см, в новой Москве – 35 см.

В Подмосковье снега больше всего в Черустях и Павловском Посаде, там высота сугробов достигает 34 см.

В ближайшие дни высота сугробов в Московском регионе почти не изменится, а 5-6 января снега станет больше.