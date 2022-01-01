РИАМО - 1 янв. За прошедшие сутки на территории Московской области выявили 1271 случай Covid-19, за всю пандемию в регионе выявили 642 715 случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции в регионе составляет 77,2%. Полностью от Covid-19 в области вакцинировались 4 594 900 человек.

Из-за пандемии коронавируса в пассажирском транспорте и общественных местах Подмосковья следует соблюдать масочный режим, а также социальную дистанцию.

Ранее Роспотребнадзор разработал тест, который может отличить переболевших Covid‑19 от тех, кто не перенес инфекцию. Еще с его помощью можно определить, помнит ли организм человека инфекцию и сможет ли противостоять ей при новом заражении.