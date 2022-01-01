РИАМО - 1 янв. В России за прошедшие сутки скончались 847 человек с ранее диагностированным Covid-19, за все время пандемии число умерших составило 309 707 человек, сообщает оперштаб.

Так, в Москве за сутки умерли 67 человек с Covid-19, в Санкт-Петербурге – 56, в Подмосковье – 46, в Красноярском крае – 38, в Челябинской области – 27, в Нижегородской, Воронежской и Свердловской областях – по 26, в Алтайском крае – 23, в Крыму и Ставропольском крае – по 22.

С начала пандемии в РФ выявили 10 519 733 случая заражения, из них за минувшие сутки – 19 751. С начала пандемии вылечились от коронавируса 9 497 063 пациента, за последние сутки было зафиксировано 33 144 случая выздоровления после Covid-19.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что нельзя назвать точные сроки окончания пандемии, так как инфекция мутировала несколько раз.

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