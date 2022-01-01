РИАМО - 1 янв. В столице в 2021 году выпало 818 мм осадков, это почти на 20% больше годовой нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Больше всего осадков выпало в августе – 110 мм. Самым дождливым стало 12 августа, тогда выпало 25 мм осадков.

Самые высокие сугробы в городе были зафиксированы 14 февраля, тогда их высота составила 59 см. Снег в Москве сошел 7 апреля, что по срокам было близко к норме.

Осенью устойчивый снежный покров сформировался 25 ноября, что также близко к норме. 31 декабря высота сугробов составила 23 см при норме в 15 см.