РИАМО - 1 янв. В столице после Covid-19 выздоровели еще 2358 человек, с начала пандемии вылечились от коронавируса 1 871 054 человека, сообщает московский оперштаб.

В медучреждения столицы за сутки доставили 560 Covid-пациентов. На ИВЛ в больницах находятся 540 заболевших.

За сутки в городе выявили 2472 случая инфицирования, скончались 67 человек с Covid-19. С начала пандемии в столице зафиксировали 2 033 216 случаев коронавируса, умерли 36 838 заболевших.

Врачи напоминают москвичам, что вакцинация является залогом победы над пандемией. Прививки от инфекции делают бесплатно.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что еще одна вакцина от коронавирусной инфекции «Конвасэл» может быть зарегистрирована в стране в начале 2022 года.