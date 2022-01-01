РИАМО - 1 янв. Алкоголь, большое количество икры и мандаринов в праздничном рационе могут привести к проблемам со здоровьем у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сообщил РИАМО врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

Люди в новогодние праздники часто употребляют много алкоголя и в рацион добавляют большое количество икры и мандаринов, что может привести к заболеваниям пищеварения.

«В первую очередь такая пища опасна людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Тому, у кого есть или были гастриты или язвы», - рассказал Лишин.

Он добавил, что также следует воздержаться от чрезмерного потребления икры, алкоголя и мандаринов тем, у кого непереносимость или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

«Алкоголь вообще кому можно пить? Тут никто из врачей не скажет, что нужно пить», - добавил терапевт.

Лишин посоветовал умеренно употреблять алкоголь, чтобы это не привело к интоксикации.