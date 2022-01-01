РИАМО - 1 янв. За минувшие сутки в РФ выявили 19 751 случай коронавируса, с начала пандемии в стране выявили 10 519 733 случая инфицирования, сообщает оперштаб.

Глава ФМБА Вероника Скворцова ранее заявила, что в первые три месяца 2022 года в стране может быть зарегистрирована еще одна вакцина от Covid-19. Она называется «Конвасэл».

Россиянам напомнили, что лучшим способом защиты от инфекции считается вакцинация. Сделать прививку можно в поликлиниках и выездных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно.