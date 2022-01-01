РИАМО - 1 янв. В столице за прошедшие сутки выявили 2472 случая коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 2 033 216 случаев Covid-19, сообщает московский оперштаб.

На праздниках медучреждения Москвы работают по особому режиму. Взрослые поликлиники проводят прием с 31 декабря по 9 января с 09:00 до 16:00.

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса будут работать 2-8 января с 09:00 до 16:00.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что на сегодняшний день сложно предсказать точные сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции.