РИАМО - 1 янв. В 2021 году в столице средняя годовая температура воздуха оказалась выше нормы на 1,2 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Больше всего температура воздуха превысила норму в июле – на 4 градуса. В то же время в феврале, сентябре и декабре ушедшего года средняя температура была ниже нормы.

Самым жарким днем года стало 28 июня, тогда воздух прогрелся до плюс 34,8 градуса. Самой холодной в Москве в 2021 году стала ночь на 23 февраля, когда был зафиксирован мороз в минус 24,5 градуса.

В первый день нового года в Московском регионе ожидаются небольшой снег и комфортная температура для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе.