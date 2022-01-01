РИАМО - 1 янв. В Москве с 2022 года повысились минимальные выплаты неработающим пенсионерам, теперь они составляют 21 193 рубля в месяц, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее документ об индексации на 4,8% столичной доплаты к пенсии и соцвыплат жителям мегаполиса подписал мэр города Сергей Собянин. Данную доплату получают 2,1 млн москвичей.

В декабре столичный градоначальник заявил, что соцвыплаты в Москве показали стабильный рост в последние 3 года. За этот период времени объем предоставляемых льгот в городе вырос в 2-5 раз.

Также с января в РФ выросли минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величина прожиточного минимума.