РИАМО - 1 янв. В первый день 2022 года в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали около 90 рейсов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во Внукове задержаны 4 рейса, 3 отменены. В Домодедове задержаны 5 рейсов.
Больше всего отмен рейсов в Шереметьеве – 75, задерживаются там 2 рейса.
По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там отменен 1 рейс, еще 1 рейс задерживается.
В аэропорту Шереметьево второй день подряд сохраняется ситуация с массовой отменой рейсов. Так, в последний день 2021 года в воздушной гавани было отменено порядка 170 рейсов.
Рейс считается задержанным, если он отклоняется от своего расписания на 30 минут или более. Данные о статусе рейсов поступают напрямую от аэропортов.
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