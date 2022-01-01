РИАМО - 1 янв. В первый день 2022 года в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали около 90 рейсов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внукове задержаны 4 рейса, 3 отменены. В Домодедове задержаны 5 рейсов.

Больше всего отмен рейсов в Шереметьеве – 75, задерживаются там 2 рейса.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там отменен 1 рейс, еще 1 рейс задерживается.

В аэропорту Шереметьево второй день подряд сохраняется ситуация с массовой отменой рейсов. Так, в последний день 2021 года в воздушной гавани было отменено порядка 170 рейсов.

Рейс считается задержанным, если он отклоняется от своего расписания на 30 минут или более. Данные о статусе рейсов поступают напрямую от аэропортов.